Die beiden Kinder von Elisabeth Wagner und Michael Barth

Hallo, liebe Emma, liebe Marie, Valentina, Emilia und Sophie! Hallo, lieber Maximilian, lieber Jonas, Paul und Jakob! Ihr belegt die Spitzenplätze bei den aktuell beliebtesten Baby-Vornamen in unserer Region.



Willkommen, an alle neuen Erdenbürger von Graz und Graz-Umgebung! Wie viele ihr 2018 insgesamt wart, ist zwar noch nicht ausgewertet. Dafür schlüsselt die aktuellste Geburtenstatistik des Landes Steiermark das Jahr 2017 bis ins letzte Detail auf. Und damit wird klar: Ihr 2018-Geborenen folgt auf einen Jahrgang, in dem 2977 Babys aus Graz und 1401 aus Graz-Umgebung zur Welt kamen – jeweils etwas weniger als im Jahr zuvor (Graz -1,4 Prozent; GU -0,1 Prozent).



Mehr eheliche Kinder



Mehrheitlich waren die Eltern der Neugeborenen sowohl in Graz (61,4 Prozent) als auch in Graz-Umgebung (50,6 Prozent) verheiratet. Selbstverständlich ist das heute nicht – denn mehr eheliche als uneheliche Kinder gibt es steiermarkweit sonst nur noch in den beiden Bezirken Leoben und Bruck-Mürzzuschlag. Hurra, wir sind da: Nachwuchs in Graz und GU Sophie Sophie wurde am 31. Dezembers mit 3330 Gramm und 50 Zentimetern geboren. Sie gehört zu Viktoria Pirstinger und Thomas Rauch. Babysmile Mia Sophie Am 1. Jänner um 4:13 Uhr kam Mia Sophie. Sie war bei 48 Zentimetern 2860 Gramm schwer und gehört zu Katharina Fritz und Philipp Fuckar. Babysmile Ryan Maximilian Ryan Maximilian heißt der Sohn von Silvia und Ionut Florin Marghitas. Mit 3800 Gramm und 53 Zentimetern kam er am 2. Jänner zur Welt. Babysmile Tian Tian heißt dieser süße Bub, der am 2. Jänner mit 4318 Gramm und 55 Zentimetern zur Welt kam. Er gehört zu Xhevahire und Nexhat Qarri. Babysmile Anton Auf Anton (2950 Gramm, 51 Zentimeter) hält seit 3. Jänner die Familie rund um Elisabeth Wagner und Michael Barth eine schützende Hand. Babysmile Valentina Katrin und Stefan Trieb wollten den ersten Schrei von Valentina (51 Zentimeter, 3260 Gramm) kaum erwarten. Am 4. Jänner war es dann soweit. Babysmile Ewelyn Ines Schloffer und Markus Fleck freuen sich über ihre 2730 Gramm leichte und 50 Zentimeter große Ewelyn. Sie tat den ersten Schrei am 3. Jänner. Babysmile Daniel Gabriele und Franz Reindl freuen sich seit 4. Jänner über ihren zweiten Sohn. Daniel kam mit 3955 Gramm bei 52 Zentimetern gesund und munter zur Welt. Babysmile Amy In St. Marein ist Amy (50 Zentimeter, 3490 Gramm) zu Hause. Ihre Eltern Cindy Keßler und Jürgen Bliem freuen sich seit 2. Jänner. Babysmile Lara Eilig hatte es die kleine Lara (2820 Gramm, 48 Zentimeter). Anja Unterthor und Daniel Krempl tragen sie seit 23. November auf Händen. Privat Kaspar Aurelius Kaspar Aurelius heißt seit 9. Dezember das zweite Kind von Elisabeth und Lukas Heschl. Er kam mit 3840 Gramm und 52 Zentimetern. Privat Sara Sabine und Gerhard Loitsch aus Raaba-Grambach freuen sich über Sara. Sie kam am 18. Dezember mit 3902 Gramm und 52 Zentimetern. Privat Lian Valentin Freude herrscht seit 31. Oktober bei Lisa Trinkler und Daniel Zechner. Ihr Lian Valentin wurde mit 3090 Gramm und 49 Zentimetern geboren. Babysmile Anastasia Lea Athina Das ist Anastasia Lea Athina. Sie ist mit 3190 Gramm und 51 Zentimetern seit 27. November der Stolz von Tamara Vlay und Michael Bouzalis. Babysmile Luis Luis heißt der Sohn von Eva und Tobias Spergser. Sein erstes Hurra tat er am 29. November mit 4430 Gramm und stolzen 57 Zentimetern. Babysmile Julian Julian verstärkt mit 3440 Gramm und 48 Zentimetern seit 28. November das süße Trio von Birgit und Christian Adamer. Privat Madlen Madlen (49 Zentimeter, 2810 Gramm) ist da. Das Kind von Julia Jantscher und Andreas Sieder aus Deutschfeistritz kam am 19. November. Privat Thomas Maria Als drittes Kind von Florian und Theresia Leitinger wurde am 25. Oktober Thomas Maria (3040 Gramm, 49 Zentimeter) geboren. Privat Nora Nora (2810 Gramm, 50 Zentimeter) tat am 16. Dezember ihren ersten Schrei. Die Eltern Michaela und Martin Polzhofer freuen sich sehr. Privat Max Josef Schwester Annika (3) freut sich mit den Eltern Sabine Gschweitl und Stefan Pirker über Max Josef, der am 8. November geboren wurde. Babysmile Leon Entspannt blickt Leon (3600 Gramm, 52 Zentimeter) seit 14. November dem Leben entgegen. Er verstärkt Ramona Drosg und Richard Nader. Babysmile Marian Das ist der kleine Marian von Verena und Immanuel Seidl. Er wurde am 30. November mit 50 Zentimetern und 3490 Gramm geboren. kk Victoria Am 29. November erblickte Victoria das Licht dieser Erde. Die Tochter von Silvia und Christoph Hyden wog 2965 Gramm bei 49 Zentimetern. kk Diana Doris Schinnerl und Martin Glettler freuen sich über Diana. Sie tat ihren ersten Schrei mit 3320 Gramm und 51 Zentimetern am 28. November. kk Eva und Klara Seit 14. November sind Isabella Lederhaas und Helmut Perndorfer aus Frohnleiten glücklich mit ihren Zwillingen Eva und Klara. kk Kai Am 13. November kam in Feldbach Kai (3500 Gramm, 51 Zentimeter) zur Welt. Er ist der Sohn von Iris Zalokar und Mitja Petovar. kk Milena Seit 31. Oktober haben Stefanie Putz und Georg Stadtegger Freude mit Milena. Sie verstärkt mit 3650 Gramm und 52 Zentimetern Sophia. Babysmile Leni In Vasoldsberg ist Leni (3290 Gramm, 49 Zentimeter) seit 12. November daheim. Sie gehört zu Verena Kurzmann und Sebastian Novotny. Babysmile Zahra Amina und Mohammad Amin Jafari aus St. Marein freuen sich über Zahra. Sie tat am 30. November ihren ersten Schrei. Babysmile Hannah Katharina Seit 29. Oktober dürfen Tanja und Peter Komericki ihre süße Prinzessin Hannah Katharina (46 Zentimeter, 2242 Gramm) in Händen halten. Privat Yanxi Emma Yanxi Emma wurde am 15. Dezember in Graz geboren. Ihre Eltern Zhaodi Deng und Jan Egger sind überglücklich mit ihrer zweiten Tochter. Privat Simon Tobias Raphael, Elias und Julia bekamen am 26. September Verstärkung von Simon Tobias. Die Eltern, Manuela und Christian Safran, sind stolz. Privat Sherwan Memo Glücksgefühle löst Sherwan Memo (3100 Gramm, 50 Zentimeter) aus. Der Bub von Fatos Eren und Ameer Ahmed Haji kam am 4. Dezember. Babysmile Jonas Melissa Deisting und Angelo Rühl freuen sich über einen halben Meter und vier Kilo reines Glück: Jonas ist seit 9. Dezember auf der Welt. Babysmile Lara Gerald und Johanna Moser sind die glücklichen Eltern von Lara, die am 28. November mit 52 Zentimetern und 3460 Gramm geboren wurde. Babysmile Benjamin Maximilian Am 22. November kam Benjamin Maximilian (54 Zentimeter, 3775 Gramm), der 2. Sohn von Andrea Purkarthofer und Benjamin Gartner. Babysmile Malik Ismael Am 1. Dezember wurde der Bub von Alexandra Hiebler und Hasan Mujkanovic geboren. Malik Ismael wog bei 52 Zentimetern 3220 Gramm. Babysmile Jonas Dieser süße Spatz heißt Jonas und gehört zu Elisabeth und Andreas Lindner. Am 29. November wog er bei 50 Zentimetern 3250 Gramm. Babysmile Ajan Ajan heißt der Bub von Illirjana Rexhepi und Alban Kadriu. Er wurde am 28. November mit 3,8 Kilo und 55 Zentimetern geboren. Babysmile Theo Lionel Glücklich sieht Theo Lionel (3470 Gramm, 51 Zentimeter) drein. Kein Wunder – gehört er doch seit 28. August zu Angelika Teichler und Paul Florian Prott. Babysmile Valerie Emma Nicht zu übersehen ist bei der Familie von Silvia und Bernd Gutschlhofer der Stolz über Valerie Emma (2764 Gramm, 51 Zentimeter), die am 27. August geboren wurde. Babysmile Anton Michael Die drei Burschen rund um Neuling Anton Michael (55 Zentimeter, 4670 Gramm) halten Michaela und Juan Archelos auf Trab. Der Jüngste kam am 27. August. Babysmile Valentina 3722 Gramm schwer und 50 Zentimeter groß war Valentina am 30. August. Sie bereichert das Leben von Daniela und Francesco Gallo. Babysmile Emilia Emilia heißt das Baby von Jennifer Tritscher und Sebastian Schöchl. Bei der Geburt am 29. August maß sie 48 Zentimeter bei 2744 Gramm. Babysmile Erik Johann Dank Erik Johann (3500 Gramm, 52 Zentimeter) ist für Bettina und Kevin Schrittwieser aus Frohnleiten der 9. November ab sofort ein Feiertag. kk Georg Diese Maus heißt Georg und tat am 1. September mit 3480 Gramm bei 51 Zentimetern den ersten Pieps. Jacqueline Hana und Mena Ishak freut's. Babysmile Lea-Sophie Ewald Schutting und Katrin Fiala halten seit 1. September stolz Lea-Sophie in Händen. Sie wog bei der Geburt 3290 Gramm und 52 Zentimetern. Babysmile Emilia Manuel Schmid und Anja Schwab schweben dank Emilia vor Freude. Sie kam am 3. September mit 51 Zentimetern und 3450 Gramm. Babysmile David David kam am 3. September mit 3700 Gramm und 51 Zentimetern zur Welt. Die stolzen Eltern: Antonella De Rosa und Eros Pusceddu. Babysmile Aisha Djejlan und Nermin Mustafoska freuen sich über Aisha, Tochter Nummer zwei. Am 8. September wog sie 3882 Gramm bei 53 Zentimetern. Babysmile Emir Mit seinem entzückenden Lächeln bereichert Emir (56 Zentimeter, 3800 Gramm) seit 8. September die Welt. Der Bub gehört zu Seher und Ekrem Altinbas. Babysmile Leo Leo heißt der Sohn von Dragana und Boris Susak. Seinen ersten Schrei tat er am 10. September mit 4128 Gramm und 55 Zentimetern. Babysmile Paul Für Regina und Manfred Fink ging durch die Geburt von Paul (3340 Gramm, 51 Zentimeter) am 22. September ein Traum in Erfüllung. Privat Maja Dieses süße Butzi heißt Maja und gehört seit 10. Juli zu Tanja und Rene Pölzl. Ihren ersten Schrei tat sie mit 3590 Gramm bei 54 Zentimetern. Babysmile Finn Finn ist der Sohn von Andrada und Jakob Jantscher. Der Bub wurde am 26. August mit 3200 Gramm und 49 Zentimetern geboren. Babysmile Livia Livia heißt die Jüngste von Barbara Kirchsteiger und Kostadin Radenkovic. Sie wog am 11. August 3410 Gramm bei 52 Zentimetern. Babysmile Ragnar Leonardo Das kleine Wunder von Verena und Hannes Robier heißt Ragnar Leonardo und kam am 15. Oktober mit 3668 Gramm und 56 Zentimetern. Privat Nina Sandra und Peter Pischler wurden am 21. September Eltern von Nina. Sie wog drei Kilo bei einem halben Meter Größe. Privat David Kerstin Sailer und Alexander Luttenberger sind stolz auf David. Der junge Mann kam am 7. September mit 3515 Gramm und 52 Zentimetern. Privat Lara Louisa Lara Louisa ist das erste Kind von Vanessa Florian und Dominik Macher. Sie tat mit 51 Zentimetern bei 3120 Gramm am 3. Mai den ersten Schrei. Babysmile Lana Emilya Am 10. September war dank Lana Emilya (48 Zentimeter, 2750 Gramm) das Glück von Thomas Rosenberger und Daniela Schaffer perfekt. Privat Valentina Valentina, die Tochter von Tina Wiltsche und Anto Davidovic kam mit 2800 Gramm und 51 Zentimetern am 11. Oktober zur Welt. kk Paul Anton Paul Anton heißt der Spross von Victoria und Stefan Petric. Mit 54 Zentimetern und 4005 Gramm tat er am 9. September seinen ersten Schrei. Privat Jana Magdalena Jana Magdalena ist seit 19. September da. Mit 2835 Gramm und 49 Zentimetern macht sie Tanja Hörzer und David Pachner froh. kk Finn Dieser 51 Zentimeter große, 3514 Gramm leichte Drache heißt Finn und ist seit 16. September der Sohn von Nici und Tamara Graf-Vorgrinz. Privat Paul Paul gehört seit 23. August zu Katja Huber und Mark Ossanna. Sein Geburtsgewicht betrug 3760 Gramm bei 53 Zentimetern. Babysmile Palina Florentina Palina Florentina heißt das Baby von Jasmin Weber und Armin Eiter. Sie kam am 23. August mit 2670 Gramm und 46 Zentimetern zur Welt. Babysmile Eva Rosémarie Maricela und Levente Cziko freuen sich über Eva Rosémarie. Die Kleine wurde am 22. August mit 51 Zentimetern und 3520 Gramm geboren. Babysmile Elena Elena heißt dieses Mädchen, das mit 51 Zentimetern und 3232 Gramm am 24. August geboren wurde. Andrea und Igor Baric freuen sich. Babysmile Ayaz Dieser entzückende Bub gehört seit 23. August zu Nesrin und Aykut Ates. Er heißt Ayaz und wog 3030 Gramm bei 51 Zentimetern Größe. Babysmile Alexander Alexander kam am 25. August nach Mitternacht mit 3020 Gramm und 50 Zentimetern als Sohn von Nadine und Christian Hafner zur Welt. Babysmile Lara Nina Am 28. August tat Lara Nina mit 51 Zentimetern und 3180 Gramm ihren ersten Schrei. Die Eltern sind Nina Skledar und Stefan Zilavec. Privat Valentina Daniela und Francesco Gallo sind stolz auf Valentina. Ihren ersten Schrei tat sie am 30. August mit 3722 Gramm und 50 Zentimetern. Babysmile Emilia Emilia (2744 Gramm, 48 Zentimeter) macht seit 29. August seine Eltern Jennifer Tritscher und Sebastian Schöchl froh. Babysmile Johanna Diese Kuschelmaus kam am 2. Oktober mit 50 Zentimetern und 2950 Gramm zur Welt. Katrin und Stefan Siegl freuen sich über Johanna. Privat Hannah Luisa Katharina und Lukas Brunnader freuen sich über Verstärkung. Hannah Luisa (3205 Gramm, 47 Zentimeter) kam am 11. August zur Welt. Privat Lina Katharina Lina Katharina wurde am 11. September mit 3440 Gramm und 51 Zentimetern geboren. Jennifer Scherz und Andreas Riegler sind überglücklich. Privat Elyas Munzur Dieser Bursche gehört seit 17. August zu Barbara und Cem Coban. Elyas Munzur wurde mit 3880 Gramm und 52 Zentimetern geboren. Privat Martin Dieser süße Knirps ist Martin, der am 12. Juli mit 3360 Gramm und 54 Zentimetern zur Welt kam. Er und seine Schwester Miriam sind das große Glück von Barbara und Stefan Veit. Privat Fiby Dieses Mädchen hört seit 21. Juli auf den Namen Fiby. Melanie Berger und Stephan Bajzek freuen sich über 3140 Gramm reines Glück. Babysmile Louis Am 22. Juli erblickte Louis (2950 Gramm, 51 Zentimeter) das Licht der Welt. Die Eltern Manuela Ruhri und Igor Milosevic sind sehr stolz. Babysmile Sophie Sophie, die Tochter von Andreja Jendric und Markus Schwarz tat ihren ersten Schrei mit drei Kilo und 48 Zentimetern am 27. Juli. Babysmile Alexander Thomas Dieser Bub wurde am 27. Juli mit 4210 Gramm bei 51 Zentimetern geboren. Er heißt Alexander Thomas. Ksenia und Thomas Barl freuen sich. Babysmile Lukas Yvonne Karolyi und Markus Mosauer freuen sich über ihr zweites Kind Lukas. Mit 3390 Gramm und 50 Zentimetern kam er am 28. Juli zur Welt. Babysmile Emma Emma erfreut mit ihren 2470 Gramm und 48 Zentimetern ihre Eltern Katharina Roiko und Kevin Mathy. Sie tat am 19. Juli ihren ersten Schrei. Babysmile Lena Barbara Lena Barbara zeigt sich mit ihrem liebevollen Bruder Kevin. Lena wog bei der Geburt am 8. August 3490 Gramm und hatte eine Größe von 52 Zentimetern. Die Eltern sind Silke und Gernot Götz. Privat Klara Klara heißt dieses süße Butzi. Die Tochter von Heike und Martin Lang kam am 13. August mit 3425 Gramm und 52 Zentimetern zur Welt. Babysmile Mia Joline Mit 50 Zentimetern und 3140 Gramm tat Mia Joline am 12. August ihren ersten Schrei. Sie ist die Tochter von Jessica Zselezen und Julian Skringer. Babysmile Alessia 4700 Gramm brachte Alessia von Anda-Florentina und Catalin Albu bei 55 Zentimetern auf die Waage, als sie am 12. August zur Welt kam. Babysmile Leo Gut eingewickelt zeigt sich Leo (3410 Gramm, 53 Zentimeter). Der Bub von Martina Stangl und Bernd Katzbauer kam am 19. August zur Welt. Babysmile Elias Julian Das ist Elias Julian. Der Sohn von Natascha Lackner und Christian Pisleritsch kam am 18. August mit 4272 Gramm und 54 Zentimetern zur Welt. Babysmile Laura Manuela Fink und Andreas Gaich freuen sich über Laura, die in Feldbach am 18. Juli mit 3030 Gramm und 49 Zentimetern den ersten Schrei tat. Babysmile Mia Mia heißt dieses süße Mädchen von Nina Pernitsch und Markus Fischerauer. Mit 3526 Gramm und 52 Zentimetern kam sie am 26. Juli zur Welt. Babysmile Simon Simon wurde am 19. August als erstes Kind von Norbert und Jennifer Pinno-Rath geboren. Er wog 2560 Gramm bei 49 Zentimetern Größe. Privat Luca Luca (2990 Gramm, 47 Zentimeter) heißt seit 16. August der ganze Stolz von Nicole Hasenhüttl-Persch und Oliver Hasenhüttl. Babysmile Jakob Über Jakob (2950 Gramm, 49 Zentimeter) herrscht bei Andrea Gritsch und Bernd Schaller seit 19. August riesige Freude. Babysmile Sebastian Nadja Wonisch und Andreas Paier sind glücklich: Seit 7. August hat Sebastian (51 Zentimeter, 3605 Gramm) einen festen Platz in ihren Herzen. Privat Marie Jasmin Kreis und Markus Kasper freuen sich über ihre Tochter Marie. Sie wurde am 25. Juli mit 3090 Gramm und 49 Zentimetern geboren. Babysmile Marcel Das große Glück von Silke Kerschenbauer und Simon Wachter misst 48 Zentimeter und wiegt 3290 Gramm: Am 31. August kam Marcel. Privat Erik Diese fröhliche Bubenrunde von Claudia und Andreas Wenzl wurde am 19. Juli um Erik (3760 Gramm, 56 Zentimeter) erweitert. Privat Luka Ia Margalitashvili und Malchazi Tepnadze freuen sich über Luka, der am 6. August mit 3150 Gramm und 52 Zentimetern zur Welt kam. Babysmile Paul Dieser fesche Knirps heißt Paul, gehört zu Anna und Daniel Kazianka und wurde am 9. August mit 3790 Gramm und 51 Zentimetern geboren. Babysmile Anna Lena Anna Lena sorgt bei Stefan Vollstuber und Evelyn Pendl seit 21. August für riesige Freude. Sie wog 4100 Gramm bei 52 Zentimetern. Privat Tobias Tobias (3760 Gramm, 52 Zentimeter) hat sich in Jubelpose begeben – denn seit 2. Juli erfährt er von Anita und Markus Kefer sehr viel Liebe. Privat Lukas Daniela Lenger und Christoph Schmied halten seit 29. August Lukas in Händen. Er kam mit 3900 Gramm und 53 Zentimetern zur Welt. Privat Julian Der Storch kam am 28. Juli zu Eva-Maria und Jürgen Veit. Im Schnabel hatte er einen Schatz namens Julian (51 Zentimeter, 3700 Gramm). Privat Marie Alexa Am 26. August tat Marie Alexa den ersten Schrei. Die Tochter von Barbara und Markus Stibor wog 3810 Gramm bei 53 Zentimetern. Babysmile Anna-Lena Pamela Wernbacher und Christof Großschedl sind seit 29. Juli überglücklich mit Anna-Lena (2580 Gramm, 51 Zentimeter). Privat Matthias Matthias (3810 Gramm, 55 Zentimeter) ist der Knirps von Daniela Schenk und Thomas Lienhart. Er wurde am 29. Juli geboren. Babysmile Felix Rene Mit 3250 Gramm und 51 Zentimeter kam am 30. Juli Felix Rene zur Welt. Er ist der Sohn der stolzen Eltern Jasmin Ratey und Rene Gurker. Babysmile Leonardo Andrijana Golemac und Goran Samardzic wurden am 29. Juli Eltern von Leonardo. Der Bub wog 3875 Gramm bei 54 Zentimetern. Babysmile Paul Lukas Paul Lukas gehört zu Sabrina Leber und Roman Kohlbacher. Mit 2700 Gramm und 47 Zentimetern tat er am 1. August seinen ersten Schrei. Babysmile Lea Lea bedeutet ihren Eltern Daniela und Markus Göhlich alles. Bei ihrer Geburt am 6. August wog sie 2860 Gramm bei 48 Zentimetern. Privat Mariella Mina Mariella Mina Robiel ist nach Marcelina die zweite Tochter von Madonna und Mina. Sie kam am 1. August mit 3018 Gramm und 52 Zentimetern. Babysmile Benjamin In Feldkirchen ist Benjamin von Sandra und Patrick Nimmerrichter zu Hause. Er kam am 6. August mit 3800 Gramm und 52 Zentimetern. Babysmile Leonie In Feldbach zur Welt kam am 9. August Leonie, die Tochter der Grazer Claudia Zach und Patrick Perl. Sie wog 3490 Gramm bei 49 Zentimetern. Babysmile Alexander In Laßnitzhöhe ist Alexander (3350 Gramm, 51 Zentimeter) daheim. Seinen ersten Schrei tat der Bub von Bianca und Bernd Platzer am 13. August. Babysmile Eva Am 13. August war es soweit für Andrea und Alexander Hofer: Mit Eva (3290 Gramm, 52 Zentimeter) kam in St. Radegund Kind Nummer 4. Babysmile Leonard Franz Nach Sophia Alina ist Leonard Franz (3270 Gramm, 51 Zentimeter) seit 22. August das zweite Kind für Vanessa Piber und Dominik Reiterer. kk Maximilian Michael Maximilian Michael wurde am 24. Juli mit 3490 Gramm und 54 Zentimetern geboren. Die Eltern sind Sandra und Michael Potesser. kk Marco Carina Marosi und Michael Kühberger haben am 17. Juli mit Marco (48 Zentimeter, 2860 Gramm) sichtlich einen Rennfahrer bekommen. Privat Lilith & Maximilian Lilith (2650 Gramm) und Maximilian (3000 Gramm) heißen diese am 24. Juli geborenen Steirerzwillinge von Michaela und Oliver Eiseler. Privat Selina Nach Marcel (4) kam am 18. Juli mit Selina (54 Zentimeter, drei Kilo) das zweite Kind von Angelika Hiebler und Hannes Hierzer. Privat Ylvie Josefine Ylvie Josefine wurde am 24. Juli geboren. Sie ist das größte Glück und der Stolz ihrer Eltern Tanja und Josef Holler aus Judendorf-Straßengel. Privat Julian Luca Alessandro Julian Luca Alessandro heißt der am 18. Juli um 5.13 Uhr mit 3130 Gramm geborene Schatz von Claudia und

Michael Hallegger. Privat Raphael Raphael kam am 5. Juli mit 52 Zentimetern und 3270 Gramm zur Welt. Die Eltern Beate und Wolfgang Hütter freuen sich sehr. Auch Schwester Vanessa ist stolz auf ihren Bruder Privat Robinson Daheim in Gratwein-Strassengel kam Robinson (2970 Gramm, 46 Zentimeter) am 17. August zur Welt. Eric Zettl und Emily Winkler sind froh. Privat Colin Alexander Christian Kateryna und Christian Gutbrunner halten seit 2. Jänner Colin Alexander Christian in Händen. Er wog 3590 Gramm bei 51 Zentimetern Größe. Babysmile Junis Junis heißt der am 2. Jänner geborene Sohn von Melissa und Muntdar Fathi Abd. Seine Geburtsdaten: 3250 Gramm bei 49 Zentimeter. Babysmile Mila Mila tat ihren ersten Schrei mit 2888 Gramm und 48 Zentimetern am 31. Dezember. Sie gehört zu Hanna Summer und Christian Neuhold. Babysmile Marcel Alexandra Derler und Stefan Auer sind stolz über ihren Marcel, der am 2. Jänner mit 3200 Gramm bei 49 Zentimetern zur Welt kam. Babysmile Laura Dieses süße Mäderl heißt Laura, ihr Geburtstag ist der 5. Jänner. Der Schatz von Bianca Egger und Hannes Glawogger wog 3250 Gramm. Babysmile Johannes Johannes maß bei der Geburt am 25. Dezember 49 Zentimeter bei 2740 Gramm . Er ist der ganze Stolz von Barbara und Stefan Weber. Babysmile Mio In Feldbach brachte Franziska Pock am 5. Jänner ihren Mio (3610 Gramm, 50 Zentimeter) zur Welt. Papa Severin ist mächtig stolz. Babysmile

Ihre erste Geburt haben die Mütter in Graz und Graz-Umgebung im Durchschnitt einige Monate nach dem 31. Geburtstag – im Gegensatz zu Müttern in anderen steirischen Bezirken. In Graz konnte 2017 auch eine 48-jährige Mama ihr Neugeborenes in Armen halten, die älteste frischgebackene Mama in Graz-Umgebung war 45-jährig. Selbst noch nicht erwachsen waren die jüngsten Mütter sowohl in Graz (14 Jahre) als auch im Bezirk Graz-Umgebung, wo zwei 16-Jährige schon ihr erstes Kind bekamen. Auch die jüngsten Väter stehen dem kaum nach (siehe Infozahlen unten).



Die babyreichste Gemeinde in Graz-Umgebung ist...



903 Neugeborene in Graz hatten bei ihrem ersten Hurra auf dieser Welt keine österreichische Staatsbürgerschaft, in den Umlandgemeinden waren es 149 Sprösslinge. Dort hatte der Storch übrigens am öftesten Pakete für Bewohner in St. Oswald bei Plankenwarth im Schnabel. Gerechnet auf 1000 Einwohner kam diese Gemeinde auf fast 15 Geburten. Damit sind sie im Vergleichzeitraum 2017 auch steiermarkweit im absoluten Spitzenfeld. Beliebt für frische Eltern waren zudem Stiwoll mit fast 14 und Stattegg mit 12 Neugeborenen auf 1000 Einwohner. Der Bezirk Graz liegt mit einer Geburtenquote von 10,4 im guten Mittelfeld. Einen Auftrag für 2019 haben hingegen Paare in Nestelbach (6,4 Babys auf 1000 Einwohner), Gössendorf und Hausmannstätten (je 7,1/1000).

