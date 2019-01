Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Im Grazer Rathaus dreht sich das Personal-Karussell © Jürgen Fuchs

Ausgeschriebene Topjobs in der Stadt, die schon besetzt sind? Da war doch was. Mehrere „freie Stellen“ in der städtischen Abteilung für Kommunikation wurden im Herbst beworben. Problem nur: Sie waren seit Sommer 2018 schon vergeben (wir berichteten).

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.