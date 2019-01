Am Wochenende ist es so weit: Der neue Kinder- und Jugendärztliche Notdienst in Graz startet. Die Details dazu.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ab 12. Jänner startet der neue Kinderärztliche Notdienst © KLZ/HOFFMANN

Was die Kleine Zeitung schon vorab erfahren hat, wurde nun auch am Dienstag ganz offiziell verlautbart: Der neue Kinder- und Jugendärztliche Notdienst (KIJNO) in Graz startet am 12. Jänner. Künftig wird an jedem Samstag und Sonntag - auch an Feiertagen - eine Praxis in Graz für jeweils vier Stunden von 9 bis 13 Uhr geöffnet sein, "um Notfälle zu behandeln".