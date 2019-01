Facebook

Soeben wurde der Südtiroler Platz abgesperrt © Andrea Rieger

So groß die Aufregung war, so schnell konnte der Polizeieinsatz im Grazer Zentrum auch wieder beendet werden: Am Mittwochvormittag wurde der Südtiroler Platz großräumig abgesperrt. Ein Polizeiauto stand quer über die Bimschienen auf Höhe Kunsthaus, zudem waren mehrere Absperrbänder über den Südtiroler Platz selbst gespannt.