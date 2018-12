Aus für Lokal"Game over" für das "Joes New Orleans" in Gössendorf

Traurige Nachricht zum Jahreswechsel in Gössendorf. Dort sperrt das "Joes New Orleans Bar & Grill" laut eigenen Angaben mit 31. Dezember zu.

© Joes New Orleans/Facebook

"Liebgewonnene Freunde des Joes New Orleans Bar & Grill in Gössendorf, treue Gäste und Weggefährten des Südstaaten-Lifestyles: Mit großem Bedauern müssen wir euch mitteilen, dass wir mit Jahresende 2018 das Joes New Orleans schließen müssen" - mit dieser Meldung verkündeten die Besitzer des "Joes" Sonntagabend auf Facebook das Aus des Kultlokals in Gössendorf.

