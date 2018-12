Facebook

Es ist dunkel, die Straßen leer, der Weg nicht beleuchtet – wer sich in so einer Situation unsicher fühlt, kann seit November 2016 das „Heimwegtelefon“ in der steirischen Landeshauptstadt nutzen. Doch nicht nur in Graz – Wiener Neustadt hat das Konzept dieses Jahr übernommen, Amstetten will jetzt ebenso folgen.

