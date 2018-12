Achtung Grazer! Verwirrung um Parkgebühr am Heiligen Abend

Es macht das Gerücht die Runde, dass das Parken am Heiligen Abend ab Mittag kostenlos sei. Tatsächlich muss man in Graz bis 20 Uhr Tickets lösen.

Am Heiligen Abend muss man in Graz bis 20 Uhr die Parkgebühr entrichten © Fuchs

Wenn das Christkind heute noch die letzten Geschenke besorgt oder ganze Familien am späten Nachmittag zur Bescherung in Richtung Verwandtschaft aufbrechen, dann ist das das typische Bild am Heiligen Abend in Graz. Was aber die wenigsten wissen: Wer heute in den Zonen parkt, muss offiziell bis 20 Uhr bezahlen.