Von 8,50 Euro auf 10 Euro im Monat: die Parkgebühren in Graz werden 2019 nun auch für Anrainer erhöht. Dies ist die erste Erhöhung seit sechs Jahren. Rund 12.000 Anrainer müssen für ihre Genehmigungen mehr zahlen.

Mehr Geld für die Parkautomaten heißt es 2019 © Fuchs Jürgen

Vor der eigenen Haustür zu parken wird nächstes Jahr teurer: Statt wie bisher 8,50 Euro zahlen Anrainer in der Blauen Zone dann 10 Euro pro Monat für ihre Parkgenehmigung. In der Grünen Zone wird der Anrainer-Tarif von 7 auf 9 Euro pro Monat angehoben. Das hat die schwarz-blaue Koalition am 13. Dezember mit dem Budget 2019 beschlossen. Im Verkehrsbüro und bei der Opposition stößt dies auf Kritik.

Kapazitätsgrenzen beim Parken erreicht

Wie berichtet steigen auch die regulären Parkgebühren von 90 Cent auf 1 Euro pro halbe Stunde an. „Es ist die erste Anpassung der Gebühren seit sechs Jahren“, sagt Finanzstadtrat Günter Riegler (ÖVP), „damit liegen wir im Städtevergleich noch immer sehr gut.“ Warum nun aber auch Anrainer mehr zahlen sollen, versteht Verkehrsstadträtin Elke Kahr (KPÖ) nicht. „Die Bewohner in Bezirken wie Innere Stadt oder Leonhard, die wirklich ein Auto brauchen, und wo die Kapazitätsgrenzen bereits erreicht sind, sollen die Möglichkeit auf einen Parkplatz haben.“

Kahr fordert, zunächst Lösungen für jene Parkzonen zu finden, deren Auslastung zu hoch ist. „Dort, wo 80 oder 100 Prozent der Parkplätze belegt sind, muss reagiert werden“, so Kahr. In welchen Zonen dies der Fall sei, wird statistisch genau erhoben. „Man kann gezielt vorgehen“, meint Kahr. Eine denkbare Option wäre für sie auch ein Anrainerparken – eine Straßenseite ist für alle offen, die andere ist Anrainern vorbehalten.

Tausende Anrainer betroffen

Rund 12.000 Anrainer sind nächstes Jahr von der neuen Parkgebührenregelung betroffen. „Es sind jedoch keine Nachzahlungen zu befürchten“, meint der Leiter des Parkgebührenreferats, Gottfried Pobatschnig. Alle Genehmigungen, die vor dem 25. Februar 2019 ausgestellt werden, fallen unter die bisherige Regelung. Auch die Monats- und Jahresgenehmigungen.

Bei E-Autos gibt es auch eine Neuerung beim Parken: Die Gebührenbefreiung wird auf zwei Jahre ab Anschaffung des Pkw befristet, bisher galt die Befreiung unbefristet. Neos-Gemeinderat Niko Swatek kritisiert diesen Ansatz: „So wird ein Neukauf begünstigt, aber kein Anreiz geschaffen, auch beim Kauf von Gebrauchtwagen auf E-Mobilität zurückzugreifen.“ Finanzstadtrat Riegler weist die Kritik zurück: „Bis jetzt war es jedem möglich, mit seinem E-Auto gratis in Graz zu parken. Ich denke, die Befristung wie die gesamte Parkgebühren-maßnahme ist angemessen.“ Insgesamt errechnet man sich durch die Erhöhung der Parkgebühren eine Mehreinnahme von 2,8 Millionen Euro.