Was wird es heuer? Diese Frage stellen sich unzählige Grazer, aber auch Touristen mit Blick auf ein ganz bestimmtes Haus am Burgring.

Geheimnis gelüftet: der heurige Adventgruß am Opernring © Michael Saria

Zu den vielen schönen Traditionen im Advent gehört auch eine, die sich über mehrere Meter in die Höhe streckt - am Grazer Burgring, in der Nähe des Künstlerhauses und des Cafés Promenade. Hier liegt das Haus der Capitalbank, welches sich Jahr für Jahr in einen überdimensionalen Adventgruß verwandelt.

