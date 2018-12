Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP) hat für die Fördergeld-Debatte nur bedingt Verständnis © GEPA pictures

Das Klima zwischen Kulturpolitik und Kulturszene ist in Graz derzeit angespannt wie schon lange nicht. Ein Brief der Ex-Kulturstadträte Lisa Rücker (Grüne) und Karl-Heinz Herper (SPÖ), die der FPÖ eine "Politik der Einschüchterung" vorwerfen, sorgte ebenso für Diskussionen wie die gemeinsame Wortmeldung der Intendanten von Oper, Schauspielhaus, Kunsthaus und Next Liberty. Die „Vergabe von Fördergeldern" müsse "unabhängig von politischen Meinungsunterschieden“ erfolgen, betonen sie.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.