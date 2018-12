Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Neu in der Mohrenapotheke: die Duschgel-Bar © Gerald Winter-Pölsler

Die Politik verhandelt ab dem heutigen Montag im polnischen Kattowitz über den Klimaschutz, die österreichische Koalition im Bund will ab 2020 alle Plastiksackerl verbieten - und mittendrin zeigt unter vielen anderen auch Christian Müller, was jeder Einzelne tun kann. Denn in Müllers Mohrenapotheke in Graz gibt es ab sofort "Duschgel zum Selberzapfen".