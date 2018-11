Unterwegs in der Nacht"From Another Mother" rockte das Wakuum

Facebook

Roko, Vlado und Borna (v.l.n.r.) bilden zusammen "From Another Mother". © Tomaschek

"Thanks for coming, we love you all", verabschiedete sich die Band "From Another Mother" nach gelungenem Auftritt von der Menge. Die in Zagreb gegründete Gruppe spielte in der Nacht auf Sonntag zum bisher zweiten Mal im Grazer Musiklokal Wakuum. From Another Mother setzt sich aus den beiden Kroaten Roko und Borna, sowie dem serbischen Musiker Vlado zusammen. "Wir drei musizieren jetzt schon seit sechs Jahren zusammen", erzählt Vlado: "Unsere Genres sind Prog-Rock und Punk Fusion."