Ina Mastnak (l., Beratungsstelle Tara), Stadträtin Tina Wirnsberger © Foto Fischer

Der Spot ist kurz, die Personen ruhig, sie halten Schilder mit einer Botschaft, schauen ernst. Die Zuseher bleiben nachdenklich zurück. Auf der Botschaft zu lesen: "Graz steht auf. Gegen Gewalt an Frauen". Ab Freitag läuft der Spot in den Kinos der Landeshauptstadt. Der Idee liegen die symbolischen "16 Tage gegen Gewalt" zugrunde, die am 25. November starten. Dieser Tag kennzeichnet den alljährlichen internationalen Aktionstag, an dem Frauen und Mädchen gedacht wird, die Opfer von Gewalt sind. In der ganzen Steiermark finden vermehrt Aktionen in dem Zeitraum statt.