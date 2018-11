4260 Menschen in Graz leiden an Demenz. Bis 2050 soll sich die Zahl verdoppeln. Graz will jetzt in einem ersten Schritt Maßnahmen setzen - mit demenzfreundlichen Gottesdiensten und Apotheken.

15 von 1000 Personen in Österreich sind an Demenz erkankt © Osterland/Fotolia

Wo ist mein Schlüssel? Habe ich den Herd ausgeschalten? Diese alltäglichen Fragen kennt jeder. Wer allerdings seinen Ehepartner oder seine Kinder nicht mehr erkennt, nicht weiß, wo er sich gerade befindet, oder ähnliche Symptome aufweist, bei diesem gehört das Vergessen zum Alltag - Diagnose: Demenz. In Graz sind 4260 Personen von der Krankheit betroffen. In Österreich leiden 130.000 Menschen an Demenz. Bis 2050 soll sich die Zahl verdoppeln. Die Stadt will daher jetzt "demenzfreundlich" werden. So soll das Ganze funktionieren: