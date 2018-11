Facebook

Der Soziologe Kenan Güngör kritisiert die "selektive" Themenauswahl in der Migrationspolitik © Alex Danner

Kopftuchverbot in Kindergärten, jetzt auch in Volksschulen - wir führen wieder eine sehr emotionale Debatte über Migrantenkinder in Schulen. Ist so ein Verbot gerechtfertigt?

KENAN GÜNGÖR: Die Debatte, wie die Schule als säkulares System mit religiösen Symbolen umgeht, ist richtig und wichtig. Dazu gehört auch die Frage über markante religiöse Symbole - und das ist das Kopftuch. Ich halte es nur für ganz problematisch, wenn wir immer häppchenweise diese Debatte führen, anstatt das große Ganze im Blick zu haben. Wir haben eine Kumulation an Herausforderungen in der Schule, diskutieren aber nur sehr selektive Dinge.