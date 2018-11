Kleine Zeitung +

Designmarkt: 150 Aussteller locken am Wochenende in die Seifenfabrik

Der Kunst- und Designmarkt ist zurück. Am Samstag und Sonntag laden über 150 Designer und Künstler in die Seifenfabrik. Bereits zum vierten Mal findet die Veranstaltung in Graz statt.