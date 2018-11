Klarer Schnaps aus steirischem Kürbiskernöl erobert Graz

In der Grazer Gastronomie gibts etwas Neues - einen klaren Kürbiskern-Schnaps. Er soll an vier Orten in der Stadt erhältlich sein.

Gastronom Robert Horwath mit seiner Kreation © Gerald Hirl

kernkraft - so heißt der neue steirische Kürbiskernöl-Schnaps, der am Dienstagabend feierlich am Schlossberg präsentiert wurde, und jetzt in die Grazer Gastro kommen soll. Das Besondere dabei - es ist ein klarer Schnaps aus steirischem Kürbiskernöl, und kein Likör.