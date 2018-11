Die Innenstadt hat ein neues Gesundheitszentrum

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Feierlich eröffnet wurde das Zentrum am Wochenende © Nadja Fuchs

Laute, rockige Musik war am Samstagabend in der Herrengasse zu vernehmen, denn es wurde gefeiert - und zwar eine Neueröffnung. An der Adresse Hauptplatz 17 hat dieser Tage mit dem "House of Balance" ein neues Wellness- und Gesundheitszentrum eröffnet.