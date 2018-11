Facebook

"Auffi!" - Ganz Graz im Bergfieber © Corey Rich

Wenn die Stadt nicht auf den Berg kommt, dann kommt der Berg eben in die Stadt - oder so ähnlich. Ab heute, 13. November, bringt das Mountainfilm Festival die alpine Welt in all ihren Facetten direkt in das Zentrum der Grazer Altstadt.

Alpinismus, Expeditionen, Kulturen im Gebirge, Flora, Fauna und die zahlreichen Möglichkeiten des Bergsports - die Kategorienvielfalt ist groß und präsentiert sich in diesem Jahr anhand von 104 Filmen aus über 30 Ländern. In den Sälen des Grazer Congress und im Schubertkino wird die Bergwelt mitten nach Graz geholt.

Ein Programm, das Berge versetzt

Highlights sind heuer etwa der Multivisionsvortrag des Kletterers Alexander Huber von den "Huberbuam" und die Everest-Podiumsdiskusssion, in der Alpinisten von damals und von heute über die Veränderungen und die Herausforderungen am höchsten Berg der Welt sprechen und sich austauschen werden. Außerdem wird im Zuge des Festivals eine Europa-Premiere gefeiert: In "Free Solo" bezwingt Kletterikone Alex Honnold alleine und ohne technische Hilfsmittel den 1000 Meter in die Höhe ragenden Monolithen "El Capitan".

Das gesamte Programm und die Beschreibungen der einzelnen Vorstellungen gibt's hier.