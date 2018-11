Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Fotolia

"Allgemeine Probleme", stand auf der Anzeige des Steiermärkischen-Sparkasse-Bankomaten. In den Morgenstunden kam es am Montag in Graz kurzfristig zu Problemen beim Geld abheben von der Steiermärkischen Sparkasse.



"Es waren nur ein paar wenige Indoor-Automaten betroffen", sagt Birgit Pucher, Leiterin Konzernkommunikation bei der Steiermärkischen Sparkasse. Das Problem bestand nur in Graz, man kümmerte sich schnell um die Behebung. "Unsere IT begann sofort mit der Reparatur, es sollte nun alles wieder funktionieren", bestätigt Pucher.