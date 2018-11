Vor 100 Jahren erhielten Frauen in Österreich das Wahlrrecht. Wie viele Frauen sind in Graz heute wahlberechtigt und wo sind sie in den Stadtgremien vertreten?

© Sujetbild/NR-Wahl_Jürgen Fuchs

100 Jahre auf den Tag genau ist es her, dass Frauen am 12. November 1918 in Österreich das Wahlrecht erhalten haben. Seither hat sich viel getan. Die Gleichstellung ist dennoch ein weiter Schritt. Hier ein paar Fakten zur Lage in Graz.



Gemeinderatswahl 2017:

Wenn Frauen in Graz heute nicht wählen dürften, wären bei den letzten Gemeinderats- und Bezirksratwahlen 2017 mehr als die Hälfte der Wahlberechtigten weggefallen. Mit 115.784 war der Anteil der weiblichen Wahlberechtigten größer als der männlichen (107.072). "Eine genaue Analyse des Wahlverhaltens von Frauen oder Männern liegt uns leider nicht vor", sagt Peter Hofer vom städtischen Referat für Wahlen. Auch das Sora-Insitut hat zwar eine Wählerstromanalyse, jedoch keine Befragung durchgefürt: "Daten zum Wahlverhalten nach Geschlecht für diese Wahl stehen uns nicht zur Verfügung", sagt Florian Oberhuber von SORA.



Gemeinderat:

Der Grazer Gemeinderat besteht aus 48 Mitgliedern, 20 davon sind Frauen. Von den sechs Fraktionen, die im Gemeinderat vertreten sind, ist mit Daniela Gmeinbauer (ÖVP) die einzige Dame als Klubobfrau an der Parteispitze tätig.