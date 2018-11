Facebook

Der Christbaum wurde heute früh auf den Hauptplatz gebracht © Andrea Rieger

Ein großer Kran, eine rot-weiße Absperrung, die Arbeit beginnt und - er steht: der Weihnachtsbaum. Mitten am Grazer Hauptplatz. Heute in aller Früh wurde der Baum vor dem Rathaus aufgestellt.



Wie von Citymanager Heimo Maieritsch vorausgesagt, ist der Christbaum pünktlich am 12. November eingetroffen, erleuchtet wird er aber erst. Auch auf die Weihnachtsbeleuchtung auf den Straßen muss man sich noch etwas gedulden, die Dekoration hängt zwar schon, in Betrieb geht "sie dann am 23. November", so Maieritsch.



Der Grazer Christbaum kommt diesmal aus St. Peter am Kammersberg, "im Wald hatte der Baum eine Höhe von 25 Meter", meint Maieritsch. Die Suche nach derm perfekten Christbaum beginnt "bereits im Sommer." Gerade beim Weihnachtsbaum seien die Leute sehr heikel. "Am Hauptplatz wünschen sich die Leute einen schönen Baum, sonst gibt es auch Beschwerden", schmunzelt Maieritsch. "Da wird genau geschaut."