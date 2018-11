Facebook

Ab Dezember startet das Grazer "Backcup"-System © KLZ/KANIZAJ

Sage und schreibe 1000 Coffee-to-go-Becher werden allein im Grazer Innenstadtbereich (zwischen Hauptplatz und Jakominiplatz) in die Mistkübel geworfen – pro Tag. Diese Müllberge einer Wegwerfgesellschaft kann man vielerorts bestaunen: Angesichts von 7,6 Millionen „Papphäferln“, die in Deutschland täglich weggeschmissen werden, schrieb die Zeitschrift „Stern“ gar vom „Feind in deiner Hand“.

