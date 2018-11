Kleine Zeitung +

Saubere Luft Hunderte Demonstranten in der Innenstadt

Am Dienstagnachmittag fand erstmals eine Parade zum Thema "Saubere Luft" in Graz statt. Mehrere Mobilitätsinitiativen schlossen sich zusammen und zogen über den Joanneumring. Es kam zu Öffi-Verzögerungen am Jakominiplatz.