Benefizaktion"Kleine Wildtiere in großer Not" vor Aus: Heute steigt Benefizkonzert

Künstler greifen dem Verein "Kleine Wildtiere in großer Not" am heutigen Sonntag mit einem Konzert unter die Arme.

Monika Großmann von "Kleine Wildtiere in großer Not" © Jürgen Fuchs

Schon vor Monaten schlug Monika Großmann vom Verein "Kleine Wildtiere in großer Not" Alarm. Der Verein, der im Vorjahr rund 5000 Tiere vom Rehkitz bis zur Fledermaus pflegte und auswilderte, steht vor großen Schwierigkeiten. Förderungen und Spenden reichen nicht aus, um die Kosten von rund 400.000 Euro im Jahr zu decken.

Darüberhinaus ist man nach wie vor auf der Suche nach einem neuen Standort. Am alten, im Grazer Lechwald, darf nichts mehr gebaut werden. Eine artgerechte Haltung der Tiere ist laut Großmann nicht mehr möglich.

Künstler engagieren sich für Verein

Zahlreiche Benefizaktionen gab es in den vergangenen Wochen und Monaten, mit denen Tierschützer und Unterstützer des Vereins versuchten, den Fortbestand der Einrichtung zu sichern. Am heutigen Sonntag (4. November) haben Künstler nun ein großes Benefizkonzert auf die Beine gestellt. Mit dabei sind unter anderem Jörg Martin Willnauer, die Kaktusblüten, das Trio Allegri oder David McShane von der Oper Graz. Unterstützt wird die Veranstaltung von der Energie Steiermark. Das Eintrittsgeld von 20 Euro kommt dem Verein "Kleine Wildtiere in großer Not" zugute.

Ort: Lässerhof, Hofweg 2 (Statteggerstraße), 8046 Graz

Zeit: Sonntag, 4. November, ab 16 Uhr, Einlass ab 15 Uhr