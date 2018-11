Facebook

Kreative Kostüme: Die Ballgäste warfen sich in Schale © Ballguide/Hanschitz

Zum wiederholten Mal verwandelte sich am Mittwoch die Helmut-List-Halle in einen schaurig-schönen Partyort. Halloween wird grundsätzlich am 31. Oktober gefeiert. Der Name leitet sich von "All Hallows’ Eve", der "Abend vor Allerheiligen", ab und stammt ursprünglich aus Irland. Traditionellerweise wirft man sich in schaurige Kostümierungen. Es wird überliefert, dass an dem Abend die Welt der Lebenden und Toten aufeinandertrifft.



In Österreich wird der Brauch lange nicht so intensiv gefeiert wie etwa in Amerika, dennoch finden sich einige Veranstaltungen an dem Abend.

Nach dem Kinderhalloween tummelten sich gestern in der Helmut-List-Halle einige gruselig verkleidete Besucher am 4. Grazer Halloween-Ball: