Am 31. Oktober feierten die Kleinsten Halloween in der Helmut-List-Halle. Wir zeigen die besten Schnappschüsse.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Danner

Während heute ein ruhiger Feiertag ist, ging es am Mittwochnachmittag und -abend rund in Graz. Denn bevor der große Halloween-Ball in der Helmut-List-Halle gefeiert wurde, und gruselige Gestalten dort herumirrten, waren vor den erwachsenen Partygästen erst einmal die Kinder dran.



Süßes oder Saures hieß es dabei in der List-Halle. Wobei - für die Jüngsten gab es dort sicher mehr Süßes als Saures. Von der Schminkecke bis zum Horrorfotoshooting und der Kinderdisco wartete jede Menge Programm auf die Kleinen. Wir haben die süßesten Bilder der Kinderparty für Sie zusammengestellt.