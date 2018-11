Facebook

Zahlreiche Passanten konnten es am Dienstag live mitverfolgen, wie die Bauarbeiten am Zentralen Speicherkanal unterbrochen, viele schwere Geräte hastig in die Böschung und ans Ufer gebracht wurden. Der Grund war der steigende Pegel der Mur, womit die Verantwortlichen nicht gerechnet hatten. Im Gegenteil: Aufgrund der länger andauernden stabilen Wetterlage und der geringen Hochwassergefahr hatte man besonders intensiv am Kanal gearbeitet.

Zwei der Bagger konnte man auf Höhe des Augartens nicht mehr rechtzeitig ans Ufer bringen, sie waren auf einer künstlich geschaffenen Insel abgestellt und konnten erst am Mittwoch doch noch in Sicherheit gebracht werden. Der Pegel der Mur sinkt seit den Morgenstunden wieder, die Arbeiten können derzeit aber nur bedingt fortgesetzt werden. Zwar gibt es kaum Materialschaden, heißt es vonseiten der Holding Graz, dennoch kann man erst "in zwei Wochen wieder in Vollbetrieb übergehen", sagt Sprecher Gerald Zaczek-Pichler.

Auch im Bereich der GKK mussten die Arbeiter ihre Bagger rasch in Sicherheit bringen Foto © Penz

Bis dahin müsse man die überfluteten Stellen des bereits mehr als zwei Kilometer langen Speicherkanals abpumpen. Erschwerend kam am Dienstag übrigens ein Bombenalarm im Augarten hinzu - der Bereich rund um die Baustelle wurde abgeriegelt, es konnte aber rasch Entwarnung gegeben werden.