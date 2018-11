In Reininghaus soll eine neue große Bouderhalle um 1,2 Millionen Euro entstehen. Bis 2021 will man sie fertigstellen. Die Details dazu hier.

© EXPA / Michael Gruber

600 Quadratmeter Boulderparadies - so wurden die Pläne für die geplante, neue Halle für Kletterliebaher präsentiert. Am Standort Reininghaus - wo aktuell ein neues Stadtzentrum entsteht - wollen Land Steiermark und die Naturfreunde Steiermark 1,2 Millionen Euro für diese Sporteinrichtung in die Hand nehmen.