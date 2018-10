Nationalfeiertag: Straßensperren und gratis Öffis

Am Freitag findet eine große Leistungsschau des Bundesheeres in Graz statt. Daher ist mit einigen Straßensperren zu rechnen. Die Holding fährt den ganzen Tag gratis.

© Juergen Fuchs

Das Bundesheer zeigt am 26. Oktober in Graz anlässlich des Nationalfeiertages, was es zu bieten hat (Details zur Leistungsschau). Aufgrund dieser Leistungsschau sind der Opernring gesperrt, der Franz-Josef-Kai und der Lendkai. Die Holding Graz, deren Linien an diesem Tag gratis fahren in der Zeit von 4.30 Uhr früh bis 24 Uhr, hat Ersatzlinien in diesem Zeitraum eingeführt.