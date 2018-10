Erstmals in Österreich zeigte die italienische Modefirma Replay ihre neue "Hyperflex+" in Graz. Neben dem internationalen Replay-Chef und Starmodel Werner Schreyer ließen sich viele Top-Blogger das Mode-Event nicht entgehen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Matteo Sinigaglia (CEO Replay), Andrea Krobath (Marketingleitung K&Ö), Werner Schreyer (Starmodel), Lorenza De Mattia (Marketing Replay), Alexander Petrskovsky (Vorstand K&Ö) © K&Ö/Oliver Wolf

Was bislang nur in London oder Florenz über die Bühne ging, konnte nun das Grazer Traditionshaus Kastner & Öhler präsentieren: die „Hyperflex+“- Show der Modefirma Replay. Bis dato war es die einzige Veranstaltung dieser Reihe in Österreich.