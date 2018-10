Facebook

Am heutigen Donnerstag tagt in Graz wieder der Gemeinderat. Dort geht es auch um die Besetzung eines neuen Postens: Das Rennen um die Neubesetzung der Grazer Sportamtsleitung hat Thomas Rajakovics, ÖVP-Mandatar und Sprecher von Bürgermeister Siegfried Nagl, für sich entschieden. Nach der Anhörung am Montag meint Personalreferent Mario Eustacchio (FPÖ), dass er Rajakovics dem Gemeinderat vorschlagen wird. Der 50-Jährige war selbst beim Basketball und Volleyball aktiv, zudem baute Rajakovics den Grazer UVC mit auf. Mit Jänner wird er den Posten von Gerhard Peinhaupt übernehmen, Philipp Hofer folgt Rajakovics im ÖVP-Gemeinderatsklub.