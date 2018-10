Facebook

In wenigen Minuten müssen Bewerber sich bei der Langen Nacht von ihrer besten Seite zeigen © Pfob/WKO

Rund 300 Teilnehmer, 60 Unternehmen, 1200 Gespräche und am Ende 70 feste Anstellungen: Das ergab die „Lange Nacht der Bewerbung“ im Vorjahr. Am 19. November ist es wieder so weit: Bewerber müssen es in Gesprächen binnen kürzester Zeit schaffen, Unternehmer von ihren Qualitäten zu überzeugen. Anmelden kann man sich ab dem 17. Oktober.