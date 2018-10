Facebook

MedUni Graz-Rektor Hellmut Samonigg steckt als Initiator hinter "Don't smoke" © APA/Erwin Scheriau

Don't smoke, Frauenvolksbegehren oder ORF ohne Zwangsgebühren - diese Woche gehts rund, gleich drei Volksbegehren sind zu unterschreiben. In Graz ist dies in allen städtischen Servicestellen sowie im Amtshaus in der Schmiedgasse 26 (3.Stock) möglich. Geöffnet sind die Stellen zu erweiterten Öffnungszeiten am Dienstag von 7 bis 16 Uhr, am Mittwoch von 7 bis 20 Uhr, Donnerstag und Freitag wieder von 7 bis 16 Uhr, und Samstag wie Sonntag von 8 bis 13 Uhr.