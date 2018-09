Ein Plus von 37 Prozent

Wenn derzeit über das Auto diskutiert wird, dann meistens mit einem "E" davor. Die elektrische Mobilität ist in aller Munde, kommt im Alltag aber nur sehr langsam in Fahrt. Dafür legt ein anderes Phänomen weiter zu: Der Verkauf von den großen SUV im urbanen Raum. In Graz ist fast schon jeder dritte Neuwagen ein SUV, wie der VCÖ aus der Statistik herausgearbeitet hat.

