In diesem Umspannwerk am Andreas-Hofer-Brand brannte es © Michael Saria

Geschmolzene Kabel am Boden, der typische Brandgeruch in der Luft: Dieses Szenario bot sich am Donnerstag beim Umspannwerk am Grazer Andreas-Hofer-Platz nicht nur Passanten, sondern in erster Linie dem „Rettungstrupp“ des IT-Spezialisten Citycom: War er doch ausgerückt, um jenen Schaden zu beheben, den in der Nacht zuvor ein Kabelbrand ausgelöst hatte.

