Wettpaddeln mit Augenzwinkern steht am heutigen Samstag im Rahmen von #spürdensommer am Schwarzl See auf dem Programm.

Gute Laune verspricht das Flamingopaddeln © Fotolia

So ein Badetag am Schwarzl See ist ja an und für sich schon ein Spaß. Am heutigen Samstag (14. Juli) sorgt die Kleine Zeitung jedoch für noch ausgelassenere Stimmung. Im Rahmen von #spürdensommer laden wir zum Flamingopaddeln.