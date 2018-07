Die asiatischen Leihrad-Riesen wie ofo und Obike ziehen sich in Europa nach und nach wieder zurück. In Graz kam man nie über die Planung hinaus.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/dpa/Daniel Bockwoldt

So schnell wie sie gekommen sind, so schnell scheinen sie nun wieder zu verschwinden. Im Vorjahr tauchten plötzlich Leihrad-Riesen aus Asien in europäischen Städten auf und überzogen London, Zürich, Wien & Co mit Tausenden einheitlichen Rädern. Das System von Firmen wie ofo und Obike war gut gedacht, stieß aber nicht überall auf Gegenliebe.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.