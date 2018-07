Dunkin'Donuts ist in Graz gelandet. User in sozialen Netzwerken berichten von streckenweise längeren Schlangen vor der bekannten Donut-Kette.

© KLZ/Scheriau

Dass der Murpark in der Vorwoche nach Erweiterung mit 18 neuen Shops neueröffnet hat, ist für Shoppingfans an und für sich schon Grund für einen Besuch. Beispiele gefällig? Da sind unter anderem Libro, Sonnentor und Northland oder aber der Okaïdi-Shop, dem ersten der Kindermodenfirma in Österreich.