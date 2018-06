Designer aus drei Kontinenten arbeitete zusammen, um die diesjährige Schau von Crossing Fashion am Grazer Hauptplatz möglich zu machen. Kunst, Musik und Film nahmen die Besucher mit auf eine Reise rund um den Globus.

© Marija Kanizaj

15 Jahre ist es her, dass das Projekt Crossing Fashion zum ersten Mal Designer aus Brasilien, Indien und Senegal nach Graz brachte. Modische Trends der rauen Alpenländer trafen damals bei einer Show auf der Rolltreppe am Grazer Hauptbahnhof auf tropische Schnitte. Zahlreiche Projekte später gab es im Rahmen der Jubiläumsfeierlichkeiten 800 Jahre Diözese Graz-Seckau eine große Best-off-Modenschau am Hauptplatz.