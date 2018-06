Facebook

Als Star des Abends liest Autor Franzobel aus seinem neusten Roman "Das Floß der Medusa". © Lukas Beck

Seit vielen Jahren schon steht der Verein K3 in der Großgemeinde Gratwein-Straßenegel für sein vielschichtiges Festival der Literatur, das auch in diesem Jahr wieder mit einigen Größen der literarischen Szene aufwarten kann. Ebenso werden Jahr für Jahr spannende Schwerpunkte gesetzt und es wird versucht, diese auch in Schrift und Wort gemeinsam mit den Vortragenden und den Besuchern zu erarbeiten. So auch heuer: Ganz im Zeichen des "runden Leders" präsentieren die Kuratoren Robert Preis, Andreas Braunendal, Andreas Fabianek und Gottfried Reyer bereits zum zehnten Mal ein Fest der Literatur. Den spielfreien Tag der Weltmeisterschaft in Russland nahmen die Verantwortlichen zum Anlass, auch diesem Tag einen fußballerischen Anstrich zu verpassen, so dass jene, die während der WM ihre tägliche Dosis Fußball brauchen, diese auch abseits der täglichen Matches bekommen. In literarisch-fußballerischer Art und Weise wird durch das Festival geführt.

Das Festival lässt keine Wünsche offen

Als prominenter Literat und Theaterautor wird der von den Veranstaltern als "Hauptact" angekündigte Franzobel aus seinem neuesten Roman "Das Floß der Medusa" (Hansa Verlag) lesen. Ein Roman, der anhand einer Schiffskatastrophe im Jahr 1816 die Frage stellt, was Moral und Zivilisation noch bedeuten, wenn es um nichts als das nackte Überleben geht. "Man wird sich wohl darauf verlassen können, dass Franzobel, als eingefleischter Fußballfan, auch dem Leitthema des Abends nicht entkommen wird", freuen sich die Veranstalter. Zwei weitere Autoren nähern sich kritisch an das Thema Fußball an: Der Steirer Klaus Zeyringer veröffentlichte im Frühjahr 2018 bei Suhrkamp gemeinsam mit dem Standard-Redakteur Stefan Gmünder das Sachbuch „Das wunde Leder“, in dem es thematisch um die Frage, inwiefern Korruption den Fußball kaputt mache, geht. Das anschließende Gespräch von Zeyringer mit Sturm-Legende Gilbert Prilasnig kann da kein Zufall sein. Als dritter Autor im Bunde präsentiert der Fotograf und Journalist Alois Gstöttner sein Buch „Gooool do Brasil“ und entführt die Besucher mit einer Lesung in die Welt des brasilianischen Fußballs. Gstöttner ist auch im Team des Vereins „Kicken ohne Grenzen“, ein offenes Fußballprojekt für Jugendliche mit Fluchterfahrung in Wien. Da passt es dazu, dass sich im Rahmenprogramm des Abends auch der Homeless Worldcup vorstellt – ein Caritas-Event, das von 3. bis 8. Juli 2018 am Grazer Hauptplatz stattfinden wird.