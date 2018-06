Facebook

So sieht die Ordnungswache auf Rädern aus © Robert Preis

Sie schauen sportlich aus - und sind es wohl auch. Die Ordnungswache legt sich ab heute kräftig in die Pedale und unterstützt die Polizei - teilweise auch in gemeinsamen gemischten Streifen. 14 Fahrradstreifen der Ordnungswache sind unterwegs um vor allem die gesperrten Gebiete nach der Unwetterkatastrophe in Graz - also Schloßberg und Stadtpark - zu überwachen.

