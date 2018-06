Facebook

© Martin Hesz

Ein herzloser Blechmann, ein feiger Löwe, eine Vogelscheuche mit zu viel Stroh und zu wenig Verstand im Kopf und ein junges Mädchen, das in einem Wirbelsturm verloren geht: Die Geschichte vom "Zauberer von Oz" gehört zu den Klassikern der Kinderbuchliteratur. Die adaptierte Bühnenversion von Intendantin Nina Blum, Autorin Michaela Riedl-Schlosser und Regisseurin Silvia Armbruster gibt es vom 19. Juli bis 19. August 2018 im Hof des Grazer Priesterseminars zu sehen.



In die Publikum-Zielgruppe fallen zwar in erster Linie Kinder im Alter von vier bis zwölf Jahren. Aber auch Erwachsene sollen mittels mehrschichtiger Sprache und Wortwitzen angesprochen werden. Intendantin Nina Blum betont, dass es sich bei ihrer aktuellen Produktion im wahrsten Sinne um Familientheater handle. "Eltern und Großeltern sind dazu eingeladen ihre Kinder zu begleiten und nicht einfach nur hier abzugeben". "Der Zauberer von Oz" spricht laut Blum Themen wie den Glauben an sich selbst an. Und das könne schließlich auch Ältere zum Nachdenken anregen.



Im Vorjahr konnte der Märchensommer rund 5500 Besucher verbuchen. Dieses Jahr sollen es laut Intendanz noch mehr werden. Neu ist nämlich der Plan, sich entgültig wetterunabhängig zu machen. Deshalb wird bei Schlechtwetter ab sofort nicht mehr im Inneren des Priesterseminares gespielt, sondern in einem eigenen Zelt. Außerdem soll die Bühne von zwei Seiten bestuhlt werden, um die Sitzplätze auf maximal acht Reihen zu beschränken und allen Gästen dadurch ein gutes Sichtverhältnis zu bieten. Übrigens werden rund 50 Kinder aus Graz und Umgebung in abwechselnden Gruppen als Nebendarsteller auftreten.



Die fünfte Auflage des "Steirischen Märchensommers" befindet sich derzeit in den Endproben und wirft bereits erste Schatten voraus. Bei dem heutigen Pressegespräch gaben sich die Darsteller die seltene Ehre und schauten schon vor der Premiere am 19. Juli in voller Montur (Kostüme: Agnes Hamvas) vorbei. Außer die Vogelscheuche, die hätte noch am Feld zu tun gehabt.



Steirischer Märchensommer 2018 19. Juli bis 19. August 2018:

Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag jeweils um 17:00 Uhr Dauer ca. 100 Minuten mit einer Pause

Empfohlen für Kinder zwischen vier und zwölf Jahren

Karten und Informationen: www.maerchensommer.at