Fixe Zusage Öffi-Millionen vom Bund: Was Graz damit finanzieren will

Verkehrsminister Norbert Hofer will ab 2020 jährlich 50 Millionen Euro für Projekte in Linz, Innsbruck, Salzburg und Graz bereitstellen. Die geplanten Bim-Projekte in der Landeshauptstadt im Überblick.