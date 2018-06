Nagl im Interview"Bitte keine Hysterie, wenn es um Bäume geht"

Jetzt weiterlesen mit Kleine Zeitung Plus

Bürgermeister Nagl bleibt dabei: Es müssen mehr alte Bäume am Schloßberg und im Stadtpark fallen.

Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP) will vermehrt alte Bäume in Parks rechtzeitig fällen © Ballguide/Pajman

Herr Bürgermeister, Ihre Forderung, vermehrt alte Bäume in Parks zu fällen, hat für Diskussionen gesorgt. Grundsatzfrage: Wie viel Wald darf am Schloßberg sein?

Siegfried Nagl: Vorneweg, um es deutlich zu machen: Graz besteht zu 25 Prozent aus Wald. Jahr für Jahr wachsen 22.000 Festmeter zu. Also bitte keine Hysterie, wenn es um Bäume geht. Aber Parks sind spezielle Flächen, von denen der Schloßberg und der Stadtpark sowohl natur- wie denkmalgeschützt sind. Es braucht keiner Angst haben, dass ein Baum aus dem Stadtpark verschwindet, der keine Nachpflanzung erfährt.

