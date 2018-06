Jetzt weiterlesen mit Kleine Zeitung Plus

Entwurzelte Bäume, abgedeckte Dächer - die Einsatzkräfte der Grazer Berufsfeuerwehr und die Mitarbeiter der Holding Graz waren auch am Tag nach dem starken Unwetter im Dauereinsatz.

Zwei der bis zu 350 Helfer, die nach dem Unwetter im Einsatz waren. © Stefan Pajman

Auf eine heftige Nacht folgte ein arbeitssamer Tag: 70 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Graz waren am Mittwoch zu Mittag in Graz im Einsatz, um jene Schäden zu beseitigen, die der Gewittersturm am Dienstagabend angerichtet hat. Unterstützt wurden sie von der Freiwilligen Feuerwehr Graz und von Freiwilligen Feuerwehren aus Graz-Umgebung, die zusammen mit 78 Einsatzkräften vor Ort waren.

