Stadtpfarrpropst Christian Leibnitz freut sich über das vielfältige Programm © Sonntagsblatt/Neuhold

„Den Abschluss des achtwöchigen Reigens der Bühnen in den Regionen bildet die Bühne am Grazer Tummelplatz mit Programmpunkten über friedliches Zusammenleben der Religionen und Kulturen in unserem Land, wie auch Promitalks und vielem mehr“, kündigte Stadtpfarrprobst Christian Leibnitz bei der Programmpräsentation am 11. Juni im Brunnenhof der Stadtpfarrkirche zum Hl. Blut in Graz an. Die Auseinandersetzung mit dem Thema „Wie viel Macht hat eine schwache Kirche?“ sei selbstkritisch, so der Stadtpfarrpropst. Nach dem Verständnis einer „freien Kirche in einem freien Staat“, das mit dem Mariazeller Manifest von 1952 definiert wurde, sei nicht von einer vollkommenen Trennung zu sprechen, doch die Relevanz der Kirche in gesellschaftlichen Fragen sei seit damals nicht mehr mit Parteipolitik verflochten. „Wir wollen die Last der Vergangenheit erkennen, aus dem Reichtum der Geschichte und aus dem Glauben an Gott und unsere Kirche Kraft schöpfen, um nach vorne zu schauen und dem Jubiläumsmotto gemäß, ‚Zukunft zu säen‘“, so Leibnitz.