Action-Star Wesley Snipes besucht "hier Freunde" und ließ sich am Donnerstag mit zahlreichen Fans fotografieren.

Wesley Snipes © AP

Arnold Schwarzenegger ist ja quasi Stammgast, im Vorjahr tauchte plötzlich Action-Ikone Chuck Norris auf - und am Donnerstag folgte eine weitere Hollywood-Größe: Wesley Snipes landete am Flughafen in Graz.