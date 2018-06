Facebook

© ballguide/Manuel Hanschitz

Die Bezeichnung buntes Programm trifft wohl selten so wörtlich zu wie beim Holi-Festival der Farben. Warum das so ist, konnte man am Samstag in Graz hautnah erleben. Das Event gastierte zum bereits fünften Mal in Graz. Laut Veranstalter zählte die Festivalreihe in den vergangenen Jahren über eine Million Besucher in Europa.