Interview„Die Gewalt an Grazer Schulen wird komplexer“

Nach einem tätlichen Angriff an einer Grazer Volksschule auf eine Direktorin: Schulpsychologe Josef Zollneritsch über Aggression an Schulen, Ängste der Lehrer und WHO-Vorgaben, an die sich keiner hält.

Josef Zollneritsch © Ballguide/Martin

Herr Zollneritsch, vor einigen Wochen attackierte eine Mutter in Rage die Direktorin der Bertha von Suttner Volksschule in Graz. Die Folge war ein Polizeieinsatz samt Festnahme. Die Kinder wie auch anwesende Eltern und Lehrer waren verstört. Was ist seither an dieser Schule passiert?

JOSEF ZOLLNERITSCH Es gab eine Fülle an Gesprächen, vor allem unser Mobiles Interkulturelles Team war vor Ort im Einsatz. Wir haben Schritte gesetzt, um besser an die einzelnen Gruppen zu kommen, haben sogenannte Integrationsbotschafterinnen aus den einzelnen Ethnien eingesetzt. Aber wir haben auch die Schulleitung aufgefordert, diese Kontakte zu forcieren. Auch die Polizei war mit Präventionsbeamten an der Schule und erklärte, wie man generell mit Gewalt besser umgehen kann.

